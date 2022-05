En 28-årig fysioterapeut er blevet frifundet for to af de tre anklager om voldtægt, som byretten ellers dømte ham for i december.

Det var Østre Landsret, der onsdag afgjorde, at Daniel Haack er skyldig i voldtægt af en kvinde, men skal frifindes for sagens andre voldtægtsanklager.

Derfor ændres straffen til to år og ni måneders fængsel. I Københavns Byret lød straffen for tre voldtægter på fængsel i fire år og seks måneder.