Mand tilstår salg af mindst et kilo kokain i Næstved

En 23-årig mand har fredag erkendt at have solgt mindst et kilo kokain i Næstved. Han er blevet idømt en fire års fængsel i et grundlovsforhør i Retten i Næstved.

På grund af tilståelsen er dommen givet som en såkaldt straksdom. Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Specialanklager i sagen, Susanne Bluhm, er godt tilfreds med dommen mod den 23-årige.