En 30-årig mand og en 29-årig kvinde fra Kolding, der var til stede, da kvinden blev fundet, blev anholdt kort efter politiets ankomst til adressen.

Politiet oplyser, at omstændigheder ved dødsfaldet gør, at de begge sigtes for drab. De fremstilles fredag klokken 11 i Retten i Kolding, hvor en dommer skal vurdere, om de skal varetægtsfængsles.

Anklageren vil i retsmødet anmode om at få lukket dørene. Imødekommer dommeren ønsket, vil kun sigtelsen og de sigtedes stillingtagen til sigtelsen komme frem.