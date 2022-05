Fynbo hvidvaskede og solgte stjålne cykler for over en million

En 40-årig mand har solgt stjålne cykler for cirka 1,4 millioner kroner. Det har Retten i Odense afgjort torsdag, oplyser politiet.

Cykeltyven ”hvidvaskede” de stjålne cykler ved at ændre stelnummeret, så de ikke slog ud i politiets register over stjålne cykler, hvis man tjekkede dem.

Og det har gjort det så godt som umuligt for købere at vide, at de var ved at købe en stjålen cykel, fortæller Sara Larsen, der har været anklager på sagen.