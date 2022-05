Retten har frifundet erfaren advokat i straffesag

En advokat er torsdag blevet frifundet af Retten i Roskilde i en straffesag. Han var tiltalt for læk af oplysninger fra lukkede retsmøder.

Sagen mod juristen, der har mange års erfaring, har været udsat et par gange, før den endelig kunne blive behandlet torsdag.

I tiltalen var der en påstand om, at han også skulle frakendes muligheden for at virke som forsvarer i en periode.