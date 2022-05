Jagt fortsætter i udlandet på mistænkt for drab begået på københavnsk hotel

Efter to blodige forbrydelser på et hotel og et lejlighedshotel i København håber politiet fortsat på hjælp til at finde en mistænkt hollandsk statsborger.

Torsdag oplyser Københavns Politi, at man har modtaget omkring ti henvendelser, efter at man onsdag udsendte en offentlig efterlysning af den 24-årige Yahye Mohamed Omar.