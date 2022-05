Slagsmål med knivstik: To personer sendt på hospitalet

Lidt over klokken 22 er politiet stadig i gang med at finde ud af, hvad der er foregået forud for slagsmålet. Ifølge Henrik Brix er der tale om et slagsmål mellem en gruppe eller to grupperinger.

Der er ikke foretaget nogle anholdelser umiddelbart efter slagsmålet. Til gengæld er de to tilskadekomne personer kørt på Rigshospitalet.

Udover personen, der er stukket i halsen, bløder den anden tilskadekomne fra hovedet. Det er uklart, hvordan han har pådraget sig sine skader.

Ifølge politiets oplysninger onsdag aften har nogle beboere i området tilsyneladende filmet slagsmålet. Dem vil politiet meget gerne i kontakt med, oplyser vagtchefen.