Mand fik skåret sit øre af - hollandsk statsborger efterlyses

Manden befinder sig muligvis i Sverige, Norge eller i det nordlige Tyskland.

- Men da den mistænkte er hollandsk statsborger og har bånd til Storbritannien, så søger vi ham også i de lande, siger politikommissær Kenneth Jensen i en pressemeddelelse.

Københavns Politi har desuden delt efterlysningen med medier i fem lande.

- Det var et særdeles brutalt overfald, så vi har en intensiv efterforskning for at få Yahye Mohamed Omar bag tremmer. Vi har et godt samarbejde med vores kolleger i udlandet, men har også brug for borgernes hjælp, siger politikommissæren.