Dødeligt knivoverfald ved marked er måske fanget på video

Forskellen på drab og vold med døden til følge - foruden straffens længde - er, om gerningspersonen har haft til hensigt at slå ihjel eller som minimum måtte have indset, at det ville være et sandsynligt udfald af handlingen.

Det har man ved drab, mens der ikke er fundet et forsæt til at slå ihjel ved dødsvold.

Den 29-årige mand nægtede sig i retsmødet skyldig. Om han valgte at udtale sig, og hvad han i givet fald sagde, er uvist, da grundlovsforhøret fandt sted for lukkede døre.

Anklageren, der mødte ved grundlovsforhøret, har ikke ønsket at oplyse, om og hvordan de afdøde og den formodede gerningsmand kendte hinanden, eller hvad motivet til det dødelige overfald skulle være.