Ung mand fængsles i sag om drab begået på hotel i København

Den anholdte erkender simpel vold.

Den anholdte sigtes også for - cirka tre timer efter den dødelige vold i Strandgade - at have stået bag meget brutal vold mod en person på et lejlighedshotel i Silkegade.

Her var offeret en mand på 25 år. Han blev stukket med kniv flere steder på kroppen. Desuden blev hans kind flået op, ligesom det ene øre blev skåret af, fremgår det af den sigtelse, som blev læst op i retsmødet.

Om dette overfald oplyser den 20-åriges forsvarer, at hans klient slet ikke havde været i Silkegade.

I retsmødet sætter anklageren i øvrigt navn på en person, som ifølge politiet mistænkes for at have deltaget i begge forbrydelser.

Dommeren har besluttet at varetægtsfængsle denne mand in absentia - altså uden at denne er til stede. Dermed kan han efterlyses internationalt.