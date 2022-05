19-årig mand dømt for at tæve sin far ihjel i Grønland

Sønnen blev i første omgang anholdt og sigtet for drab, men på baggrund af efterforskningen valgte anklagemyndigheden at rejse tiltale for vold med døden til følge.

Det fortæller anklagerfuldmægtig Marutha Thayapharan i meddelelsen fra politiet.

- Det er en meget tragisk sag, der startede som et skænderi i familien. Der er dog ikke noget i efterforskningen, der peger på, at den 19-årige mand havde til hensigt at slå sin far ihjel.

- Volden var dog direkte årsag til, at den 42-årge mand afgik ved døden, og derfor rejste vi tiltale for vold med døden til følge, siger den anklagerfuldmægtige.