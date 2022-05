Kriminel snød sig ud af kaos i Afghanistan

En ung afghansk mand med flere domme bag sig havde store problemer med at få id-papirer af myndighederne i Afghanistan, da han sidste sommer blev udsendt til landet efter en udvisningsdom fra Danmark.

Det kommer frem i Københavns Byret onsdag. Her kræver anklagemyndigheden ham straffet, fordi han i august sidste år trodsede et indrejseforbud og snød sig tilbage til Danmark på et evakueringsfly fra Kabul.