Politiet har anholdt ung mand for drab og knivoverfald af mand på hotel

Politiet fandt frem til, at volden var foregået på et hotelværelse i Strandgade på Christianshavn i København. Mandag aften døde den 28-årige af sine skader.

Ud over sigtelsen om drab er den unge mand også sigtet for særlig grov vold. Politiet mener, at han efter overfaldet på hotelværelset med kniv har stukket en 25-årig mand i Silkegade i København.

Han blev fundet alvorligt såret søndag aften.

- Tirsdag aften kunne vi anholde en 20-årig mand, som vi anser for at være gerningsmanden i begge sager, siger politikommissær Kenneth Jensen fra afdelingen for personfarlig kriminalitet.