Politiet efterlyser 28-årig for drabsforsøg i København

Politiet efterlyser en 28-årig mand for at stå bag et drabsforsøg i Københavns Sydhavn i begyndelse af maj.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse tirsdag eftermiddag.

28-årige Jim Tolborg formodes at have stukket en 33-årig mand flere gange med en kniv i Bådehavnsgade om morgenen den 6. maj.