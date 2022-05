28-årig anholdt og sigtet for drabsforsøg i København

En 28-årig mand er tirsdag aften blevet anholdt og sigtet for at have begået et drabsforsøg i Københavns Sydhavn i begyndelsen af maj.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Det sker, blot få timer efter at politiet udsendte en efterlysning af manden, der indeholdt både navn og billede.

Den 28-årige mand mistænkes for at stå bag et voldsomt knivoverfald på en 33-årig mand i Bådehavnsgade om morgenen 6. maj.