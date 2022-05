En række tiltalte er samlet idømt over 90 års fængsel i stor sag om pistoler og narko

Hovedmanden i affæren, Sonny Couriol, er straffet med fængsel i 20 år. Samme resultat nåede byretten i Odense frem til i marts sidste år, oplyser Statsadvokaten i Viborg, som har ført ankesagen.

20 år er den højst mulige straf i sager, hvor fængsel på livstid ikke kan komme i spil. Og den kræver, at sagen er så grov, at retten er villig til at sprænge strafferammen.

Også syv andre - seks mænd og en kvinde - er ligesom i byretten fundet skyldige.

Én har dog fået en betydeligt lavere straf. Selv om Jacob Brolykke Rasmussen gjorde sig skyldig i andre forhold, er der ifølge landsretten ikke beviser for, at han havde med 21 kilo narko at gøre. Resultatet er blevet fængsel i ni år, hvilket er fem år mindre end i byretten.