Der er nyt muligt offer for overgreb i sag mod Brøndby-hooligan

Ifølge politiet har det nye mulige offer fortalt, at han blandt andet er blevet udsat for forsøg på voldtægt af den 29-årige mand.

Derfor er der udarbejdet et tillægsanklageskrift i sagen, hvor det fremgår, at manden tiltaltes for vold, trusler, at have tvunget sig til andet seksuelt forhold end samleje samt voldtægtsforsøg.

- Der er grund til at anerkende det mod, den mulige forurettede har vist ved at komme til os.

- Skulle der sidde andre derude med lignende oplevelser, så vil jeg opfordre til, at man kontakter politiet, siger specialanklager Morten Frederiksen i politiets meddelelse.