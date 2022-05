28-årig mand er død efter grov vold på hotel i København

Politiet fik anmeldelsen om volden omkring klokken 13 søndag, hvor manden blev bragt til hospitalet. Kort efter knyttede man ham til et værelse på hotellet NH Collection Copenhagen.

- Efterforskningen peger mod, at der er foregået noget vold på det her hotelværelse blandt nogle, der har været til en form for sammenkomst, har presseafdelingen i Københavns Politi tidligere oplyst.

Det præcise tidspunkt for sammenkomsten og typen af vold, der er blevet udøvet, har politiet ikke ville fortælle.