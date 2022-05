Mand fængslet for at dræbe ekspartner: Havde skænderi om søn

Hvis ikke hun fik sin vilje, ville hun anfægte den ordning, de havde aftalt om at dele deres søn ligeligt - en såkaldt 7-7-ordning, fortalte manden.

Og det var her, det ifølge ham ”slog klik” og sortnede for hans øjne.

- Jeg føler, jeg har mistet alt, og jeg kan ikke overskue at miste samværet med min søn, sagde manden med grødet stemme.

Efter at have kværket kvinden, var han godt klar over, at ”det nok ikke er godt”. Men han var ikke sikker på, at hun var død.

- Jeg tænker kun på, at min søn ikke skal komme hjem og finde sin mor, fortalte manden.

Den 54-årige tog over og hentede sønnen efter skole og afleverede ham hos en bekendt. Efterfølgende smuttede han ud ad bagdøren og meldte sig selv til politiet via telefon, fortalte den 54-årige.