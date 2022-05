Sønderjysk mand sigtes for hvidvask og ulovlig tvang

Politiet ønsker at få varetægtsfængslet en sønderjysk mand, der er blevet anholdt for både en forbrydelse mod en person og for økonomisk kriminalitet.

Det fremgår af en meddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi tirsdag morgen.

Et grundlovsforhør med den anholdte mand vil finde sted tirsdag formiddag i Retten i Sønderborg.