Sønderjyde sigtes for hvidvask og tvang mod stråmand

En sønderjysk mand, der sigtes for at have begået økonomisk kriminalitet og for ulovlig tvang mod en stråmand, er tirsdag blevet varetægtsfængslet.

Retten i Sønderborg har fængslet den 29-årige mand i fire uger, oplyser anklageren i sagen, Stine Andersen.

Ifølge sigtelsen skal der være sket hvidvask af 7,2 millioner kroner gennem to virksomheder, som blev oprettet i august sidste år.