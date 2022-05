Mand i 50'erne anholdt og sigtet for drab på kvinde i Slagelse

Det oplyser Kim Kliver politiinspektør i Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, til avisen.

- Politiet kommer frem, og vi finder liget af en dræbt kvinde i 50’erne. I umiddelbar forlængelse anholder vi en mandsperson også i 50’erne et andet sted i byen.

- Det er vores opfattelse, at den mand kan mistænkes for at have dræbt den pågældende kvinde, siger han.

Relationen mellem den anholdte og dræbte kendes ikke.

Den anholdte forventes fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved sigtet for drab tirsdag.