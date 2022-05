33-årig kokainchef idømt 16 års fængsel for indsmugling

Derfor blev de også straffet forskelligt. Det var blandt andet Sundoos ledende rolle, der gjorde, at han blev straffet hårdest.

Han var tiltalt for at have håndteret knap 70 kilo kokain og blev kendt skyldig for cirka 65 kilo. Derfor blev han idømt 16 års fængsel.

Bezirgan fik otte års fængsel. Argentinske Ruidiaz fik ti års fængsel og blev udvist af landet for bestandigt.

Sagen er en del af et større sagskompleks, der er blevet døbt ”Operation Hugin” efter en af guden Odins ravne.

Politiet kom på sporet af de tre mænd i forbindelse med planlagte anholdelser af tre andre personer, som man længe havde mistænkt for at håndtere og sælge store mængder kokain i hovedstaden.