Se og Hør frifundet i sag om navneforbud for svindeldømts datter

- Vi er glade for sagens resultat, som viser, at man ikke gik for langt, da Se og Hør valgte at bringe en artikel om sagen på daværende tidspunkt, siger han.

Det navneforbud, som er sagens kerne, blev nedlagt i Københavns Byret 11. oktober 2018. Her besluttede en dommer, at det var forbudt at nævne navn på Britta Nielsens børn i forbindelse med Nielsens svindelsag.

Under en uge senere - 17. oktober - kunne man i ugebladet blandt andet læse:

”Britta Nielsen har ud over sin søn også to døtre. Både hun og den ene datter har været kendte skikkelser i rideverdenen. Moderen har for år tilbage købt flere dyre heste af det eksklusive stutteri Paul Schockemöhle syd for Bremen, og datteren har boet og trænet på stedet”.