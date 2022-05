22-årig kvinde er død efter arbejdsulykke på skole i Ballerup

Ulykken skete indenfor, men det var ikke i forbindelse med undervisning, og det er hverken en elev eller lærer på skolen, som har mistet livet.

Hvad der nærmere bestemt er sket, eller hvilken form for arbejde den 22-årige udførte, vil vagtchefen ikke fortælle.

- De nærmere detaljer må vente lidt, siger Torben Wittendorff. Han henviser til, at der blandt andet udestår nogle afhøringer og genafhøringer.

Desuden er Arbejdstilsynet inde over sagen for at undersøge, hvad der ligger til grund for ulykken.