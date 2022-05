Mand er i kritisk tilstand efter vold på hotelværelse

En 28-årig mand har været udsat for vold på et værelse på hotellet NH Collection Copenhagen og er i kritisk tilstand.

Det skriver Ekstra Bladet og B.T.

- Vi fik allerede anmeldelsen klokken 12.50 søndag. Vi får at vide, at en mand er blevet fundet på et hotelværelse, efter at han har været udsat for vold, oplyser Københavns Politi ifølge B.T.