Advokat er blandt tiltalte i bestikkelsessag om millioner

Læs mere om sagen og andre bestikkelsessager her:

* Byggeriet i Nordhavn:

I sagen om byggeriet på Nordhavn blev en tidligere medejer af et byggeherrerådgiver-firma i 2020 idømt 15 måneders fængsel.

Han tilstod, at han sammen med to andre direktører i august 2019 indgik en aftale om modtagelse af to millioner kroner, og senere yderligere fire millioner kroner, som dog ikke nåede at blive overført.

Aftalen skulle sikre et entreprenørfirma en projektaftale om byggeriet.

Det er sagen mod de to andre, der nu er tiltalt, som begynder mandag. Desuden er en advokat tiltalt for medvirken.

* It-selskabet Atea:

En it-driftschef i Region Sjælland blev i 2019 idømt fængsel i to år for mandatsvig og bestikkelse fra it-selskabet Atea. Han deltog i rejser til Dubai og i luksusmiddage. Flere andre er også dømt.

Atea er straffet med bøder på i alt 13 millioner kroner.

* Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse:

En tidligere ansat ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og en tidligere medarbejder fra installationsfirmaet Kemp og Lauritzen blev i 2020 idømt fængsel i henholdsvis to år og to et halvt år i en bestikkelsessag.

Den offentligt ansatte modtog bestikkelse i form af en tilbygning og en renovering af sit hus på Viborg-egnen. Vestre Landsret stadfæstede i 2022 dommen. To andre er også dømt i sagen.

* Politichef blev frifundet:

En tidligere afdelingschef i Rigspolitiet blev af Københavns Byret i marts frifundet for en anklage om bestikkelse. En konsulent blev ligeledes frifundet for at have givet bestikkelsen.

Anklagen gik på, at politichefen skulle have modtaget knap 800.000 kroner i bestikkelse, mens hun sad som afdelingschef i Rigspolitiet og blandt andet stod for konsulentkontrakter.

Anklagemyndigheden har anket til landsretten.

* Udbytteskandalen:

I sagen om svindel med udbytteskat blev en tidligere ansat i Skat af landsretten i 2018 idømt fem års fængsel for korruption og fusk med udbytteskat.

Han medvirkede til, at hans ven fik 37,4 millioner kroner på et falsk grundlag. Skattemedarbejderen fik til gengæld cirka to millioner kroner i bestikkelse for besværet.

* Ansat i reklamebureau:

I marts 2021 blev en 46-årig mand, som var ansat i et reklame- og kommunikationsbureau, i Retten i Odense idømt to års betinget fængsel og 300 timers samfundstjeneste for mandatsvig, groft bedrageri og returkommission. Det skrev fyens.dk.

Sagen handlede blandt andet om 50 fiktive fakturaer på i alt én million kroner og modtagelse af en halv million kroner i returkommission. Svindlen blev opdaget i 2017.