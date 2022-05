Kæmpe kokainsag kommer til at ligge stille i retssystemet i mere end et år

- Berammelsestiderne er generelt uacceptabelt høje i forhold til, hvad man bør kunne forvente i et retssamfund, siger Carsten Vollmer.

Også i civile sager er der en forholdsvis lang ventetid.

- Hvis du kommer med en civil ankesag nu, kan den først komme for næste sommer, bemærker landsrettens præsident.

I foråret gav årsrapporten fra Danmarks Domstole et dystert billede af udviklingen.

Det gælder blandt andet tempoet i de straffesager, som behandles i byretterne af en dommer og to domsmænd. I 2017 var sagsbehandlingstiden 4,1 måneder. Sidste år var den kommet op på 7,3 måneder.

Den tidligere justitsminister indså i vinter, at der er et problem. Nick Hækkerup (S) sagde, at det ville være en af de vigtigste opgaver for ham at sikre en solid flerårsaftale for domstolene. Den ventes at komme til verden til efteråret.