37-årig mand sigtes for knivdrab på mand i Padborg

En 37-årig mand er blevet sigtet og varetægtsfængslet for at have dræbt en 43-årig mand med kniv i Padborg-området lørdag.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi søndag efter et grundlovsforhør i Retten i Sønderborg, hvor en dommer besluttede at varetægtsfængsle den mistænkte mand frem til 8. juni.

Den 37-årige nægter sig skyldig.