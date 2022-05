Efterlyst for knivdrab på marked har meldt sig selv

Mandag vil den anholdte blive fremstillet i Retten i Nykøbing Falster.

Her får den anholdte mulighed for at svare på spørgsmål, hvorefter en dommer skal vurdere styrken af politiets mistanke, og om der grundlag for varetægtsfængsling.

Offeret var Deniz Köktas. Han var vvs’er og far til en otte-årig dreng, skriver Ekstra Bladet. Svært kvæstet nåede han at sige farvel til en barndomsven, beretter mediet.

Markedet i Døllefjelde-Musse er en stor folkelig begivenhed på Lolland. Godt 100.000 gæster plejer at komme forbi i de dage, markedet står på.