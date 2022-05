Offer for knivstikkeri på kræmmermarked er død

Det 32-årige offer for knivstikkeriet, der foregik fredag aften på kræmmermarkedet i Døllefjelde-Musse, er afgået ved døden.

Tidligere lørdag forlød det, at han var i kritisk tilstand og var fløjet til Rigshospitalet for at blive behandlet.

Sagen efterforskes nu som en drabssag, oplyser vicepolitiinspektør Rune Nilsson til Ritzau.