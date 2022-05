Mand i kritisk tilstand efter knivstik på marked på Lolland

Alderen på offeret fremgår ikke at politiets pressemeddelelse, men ifølge Folketidende er der tale om en 32-årig mand fra Nykøbing.

Døllefjelde Musse Marked foregår torsdag til søndag.

Markedet oplyste fredag aften på sin facebookside, at det havde været ramt af et muligt knivstikkeri på en af dets parkeringsarealer. Der var samtidig en opfordring til eventuelle vidner om at kontakte politiet.

- Hændelsen har fundet sted uden for markedspladsen, hvorfor det gudskelov ikke har påvirket vores gæster.

- Vi fortsætter aftenens musikalske underholdning og beklager gener for de af vore gæster, som i en periode ikke kunne komme til deres bil, lyder det blandt andet i opslaget.