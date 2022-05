Falske betjente franarrede folk 6,2 millioner kroner

Personer fra netværket ringede rundt til især ældre og socialt udsatte borgere i hele landet.

I telefonen udgav personerne sig for at ringe fra Østjyllands Politi. Henvendelsen virkede ekstra troværdig, fordi de ringede fra et nummer, der sluttede på 1448. Det er de sidste fire i politikredsenes hovednumre.

Svindlerne fortalte, at der var ved at blive optaget lån i ofrenes navne. For at stoppe det, skulle de falske betjente bruge personlige oplysninger om cpr-nummer og koder til NemID.

Herefter lånte gerningsmændene penge i ofrenes navne og overførte beløbet fra deres konti til andre konti hos såkaldte mulddyr for at sløre pengesporet.