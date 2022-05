Ustraffet mand får tre år for at bære våben op i loftrum

En beslutning om at bære et par tasker op til et loftrum har torsdag ført til en fængselsstraf på tre år.

Retten i Glostrup har straffet en 51-årig mand, fordi han i næsten fem timer var klar over, at de tasker, han havde håndteret og gemt af vejen, indeholdt skydevåben.

Det oplyser specialanklager Lasse Biehl fra NSK, National Enhed for Særlig Kriminalitet. Han erklærer sig tilfreds med afgørelsen, som drejer sig om medvirken til besiddelse af skydevåben.