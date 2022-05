Politiet har fået 456 anmeldelser om svindel med coronahjælp

Ifølge vicepolitiinspektør og leder af Hvidvasksekretariatet, Jørgen Andersen, har man siden indførslen af coronahjælpepakker taget opgaven ”meget seriøst” i sekretariatet.

- Og den har haft en høj prioritet hos os som myndigheder. Men også hos de underretningspligtige - her primært banker og revisorerne - og vi satte os ret hurtigt sammen i et fællesskab.

- Her tilrettelagde vi indsatsen sådan, at når banker og revisorer sendte underretninger ind til os, hvor der var mistanke misbrug af ordninger, så fremsendte vi dem typisk inden for et døgn til de myndigheder, som udbetalte penge på de her ordninger, siger han.