Svensk mand idømt 13 års fængsel for drab på Eddie Christensen

En 47-årig medtiltalt mand har også fået stadfæstet sin dom. Han blev straffet med ti måneders fængsel for usømmelig behandling af liget.

Han har tidligere udtalt, at det var på grund af hårdt pres fra Bengt Johan Reistad, at han hjalp med at skaffe liget af vejen.

De forkullede rester af liget blev fyldt i to olietønder og kørt til et lager i Frederikshavn, som tilhørte den 54-årige.

Da Retten i Hjørring oprindeligt endte med at straffe de to mænd, tillagde man den 47-åriges forklaring stor betydning.

Han forklarede blandt andet, at det var den 53-årige, som begik drabet, og at det skete efter et skænderi med Eddie Karl-Johan Christensen.

Hans hund blev også dræbt den dag. Også her skete det med skud.