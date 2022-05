Fire bandefolk straffes med livstid for drab på 22-årig

Der blev stjålet en bil, som fik påsat stjålne polske nummerplader, og der blev skaffet våben og ammunition, inden nogle af LTF’erne 3. april 2020 kørte afsted mod tre rivaler.

For at udføre likvideringen havde de medbragt både pistol og maskinpistol. Retten har tidligere fundet det bevist, at man havde til hensigt at dræbe, men at man ikke nødvendigvis ville dræbe alle tre.