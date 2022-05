Politiet har fået nye henvendelser efter Herlufsholm-dokumentar

Efter at Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi mandag oplyste, at det ville se TV 2-dokumentaren om Herlufsholm igennem for at se, om straffeloven kunne være overtrådt, har de fået flere henvendelser.

Det oplyser politiinspektør Kim Kliver til TV 2.

Han vil ikke oplyse, hvor mange henvendelser eller hvad de drejer sig om.