43-årig dømt for trusler om vold mod Mette Frederiksen

Tre af truslerne blev fremsat i år, og dermed efter at loven blev strammet ved årsskiftet.

Stramningen betyder, at det er skærpende omstændigheder, hvis truslerne har baggrund i ytringer i den offentlige debat, eller hvis truslerne fremsættes for at forhindre personer i at gøre brug af deres ytringsfrihed.

Som udgangspunkt skal der i de tilfælde ske en fordobling af straffen.

Ud over truslerne mod Mette Frederiksen blev den 43-årige dømt for overtrædelse af våbenloven. Han var i besiddelse af fem magasiner til en militær riffel.