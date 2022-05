Pædagogmedhjælper: Ked af at være anklaget for noget så ulækkert

Overgreb mod børn under 12 år betegnes i straffeloven som voldtægt. Det gælder også, selv om der ikke er gjort brug af tvang eller vold.

Desuden har han ifølge anklagemyndigheden krænket blufærdigheden hos yderligere to børn.

Manden blev første gang hjemsendt fra en SFO på en skole i sommeren 2019, fordi han blev anklaget for at have krænket en seksårig pige. Han havde arbejdet på SFO’en i en årrække.

Politiet droppede efter noget tid sagen, men den blev genoptaget senere, da manden blev mistænkt for flere overgreb efter at have fået nyt job i en børnehave i Taastrup. Den stilling påbegyndte han i november 2020.