Politiet slipper for at sætte navn på anmelder i dukke-sag

En dommer ved Retten på Frederiksberg har tirsdag afvist, at politiet skal tvinges til at efterforske, hvem der står bag anmeldelsen af en brændende statsministerdukke ved en coronademonstration sidste år.

Dermed får advokat Ulrik Sjølin, der er forsvarer for en af de tiltalte, ikke medhold i sit forsøg på at tvinge et navn frem i sagen.