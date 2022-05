Han fortæller, at han var en agent udsendt for den danske efterretningstjeneste, som endte med at blive stemplet og dømt som et medlem af terrorbevægelsen for Islamisk Stat.

Sagen om Ahmed Samsam, som i 2017 blev anholdt under en ferie i Spanien og året efter dømt for at have tilsuttet sig Islamisk Stat ved en spansk domstol, og som Berlingske første gang skrev om i januar 2020, trak søndag nye overskrifter, da henholdsvis Berlingske og DR bragte interviews med den 32-årige mand, der i dag afsoner en terrordom i det lukkede og topsikrede Storstrøms Fængsel på Falster.