Pædagogmedhjælper anklages for at forgribe sig på syv børn

Tirsdag vil blive brugt på at afhøre den tiltalte og et par vidner. Det fortæller anklager Henrik Uhl Pedersen.

Vidnerne er ifølge ham mødre til nogle af de forurettede børn.

I løbet af dagen vil der også blive afspillet et par videoafhøringer af et par af de forurettede børn. Videoafhøringerne vil blive afspillet for lukkede døre, men anklageren forventer, at den tiltaltes forklaring vil blive for åbne døre.

Det betyder, at offentligheden ikke får indblik i børnenes forklaring, men derimod kan lytte med, når den tiltalte bliver spurgt ind til sagen.

Seks af børnene gik i samme børnehave i Taastrup, da overgrebene angiveligt fandt sted.

Overgrebet på det syvende barn skal være sket i en anden institution, hvor den tiltalte tidligere var ansat.