Pirat fra Nigeria stilles for retten - undgår tiltale for drabsforsøg

Men den kvæstede blev i januar bragt til Danmark, hvor han i første omgang blev sigtet for drabsforsøg mod danske soldater. Siden har han været varetægtsfængslet.

Nu har anklagemyndigheden rejst tiltale, oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet mandag.

I en kommende straffesag beskyldes manden for sammen med andre på gummibåden at have affyret skud fra en riffel mod helikopteren, mens den var tæt på båden.

Dermed udsatte han - påstår anklagemyndigheden - personer i helikopteren for nærliggende fare.

Der er stor forskel på straffens længde i sager om forsøg på manddrab og om at udsætte andre for fare.

Som udgangspunkt straffes forsøg på manddrab således med fængsel i seks år. Retspraksis i sager, hvor andre er blevet udsat for fare ved skyderi, ligger på et helt andet niveau. For eksempel har en sådan situation givet fængsel i ti måneder, viser fagbogen ”Domme i Kriminelle Sager” fra Forlaget Thompson.