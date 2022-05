Politikredsen opfordrer desuden til, at både nuværende og tidligere elever henvender sig til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, hvis de ønsker at anmelde, at de har været udsat for strafbare forhold såsom vold eller psykisk vold under deres ophold på Herlufsholm.

Politiet påpeger, at psykisk vold blev strafbart den 1. april 2019.

Elev dømt for voldtægt

Det er ikke første gang, at politiet går ind i sager vedrørende Herlufsholm. Mindst to gange er der blevet anmeldt voldtægter begået mod elever på skolen.