Tre børn blev krænket af bekendt mand: Fængsles og udvises

Overgrebene skete på to forskellige adresser i henholdsvis Vig og Nykøbing Sjælland.

Foruden de seksuelle krænkelser er han blevet dømt for at have været i besiddelse af børneporno.

Han er dømt efter anklageskriftet, og nævningetinget valgte at følge anklagemyndighedens påstand.

Det betyder blandt andet, at han også har fået forbud mod at have besøg af børn under 18 år, der ikke er ledsaget af en voksen.

Han må heller ikke kontakte børn under 18 år, som han ikke kender, på internettet.

Umiddelbart efter domsafsigelsen blev han fængslet.

Valdemar Rasmussen skal også betale erstatning til de tre ofre. I alt løber det op i 230.000 kroner, som skal fordeles mellem de tre piger.