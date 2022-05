Mand anbringes for at have tævet sin 92-årige mor ihjel

En 51-årig mand fra Odense skal anbringes på den sikrede institution Koefoedsminde på ubestemt tid.

Det har Retten i Odense afgjort mandag, efter at han er kendt skyldig i at have udøvet så grov vold mod sin 92-årige mor i juni sidste år, så hun døde af sine kvæstelser.

Det skriver Fyens Stiftstidende.