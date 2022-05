Skibe og helikopter søger efter sejler ved Ebeltoft

En sejlbåd uden nogen om bord er søndag eftermiddag gået på grund ved Ebeltoft, og Forsvarets søredningstjeneste har iværksat en eftersøgning til havs.

Forsvarets Operationscenter oplyser, at der var sat sejl på båden, og at man derfor regner med, at mindst en person er faldet over bord.

Flere skibe er indsat i eftersøgning, og en redningshelikopter fra flyvevåbnet forsøger fra luften at få øje på personer i vandet.