76-årig sejler savnes ved Ebeltoft: Efterøgning stoppes

Både i vandet og en helikopter i luften har søndag ikke haft held til at finde en 76-årig sejler, som kan være faldet over bord. Østjyllands Politi oplyser søndag aften på Twitter, at eftersøgningen er indstillet.

Omkring klokken 15 indløb en anmeldelse om en grundstødt sejlbåd ud for Ebeltoft. I første omgang fik politiet fat i en surfer, som sejlede ud og konstaterede, at båden var tom.