53-årig kvinde fængslet for drab på mand i Frederikshavn

En 53-årig kvinde er søndag i et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have dræbt en 56-årig mand.

Drabet skete i en lejlighed på Markedsvej i Frederikshavn. Her blev politiet tilkaldt lørdag eftermiddag klokken 16.46.

- Han er dræbt af knivstik, men jeg kan ikke komme ind på de nærmere omstændigheder ved drabet, sagde lederen af efterforskningen, politikommissær Carsten Straszek, tidligere søndag.